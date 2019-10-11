Тюменский Россельхознадзор не пропустил в РФ 1 тонну продуктов из Казахстана

За этот период в общей сложности инспекторы Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проконтролировали ввоз 59 тонн продуктов питания из Казахстана.
Не пропустили в Россию и вернули в Казахстан почти 350 килограммов мясной продукции: баранина, мясо птицы, колбасные изделия, а также молочную продукцию, которую перевозили без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.
Также через Тюменскую область пытались провезти продукты растительного происхождения с недействительным фитосанитарным сертификатом. Речь идет о луке, перце, дыне и гранате, партия которого оказалась без фитосанитарного сертификата.