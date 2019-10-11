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Тюменский Россельхознадзор не пропустил в РФ 1 тонну продуктов из Казахстана

11 октября 2019, 03:24
Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
Всего за несколько дней, с 30 сентября по 6 октября, в Россию по автодороге Ишим-Петропавловск пытались провезти из Казахстана около тонный продуктов без документов.
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Тюмень

За этот период в общей сложности инспекторы Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проконтролировали ввоз 59 тонн продуктов питания из Казахстана.

Не пропустили в Россию и вернули в Казахстан почти 350 килограммов мясной продукции: баранина, мясо птицы, колбасные изделия, а также молочную продукцию, которую перевозили без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.

Также через Тюменскую область пытались провезти продукты растительного происхождения с недействительным фитосанитарным сертификатом. Речь идет о луке, перце, дыне и гранате, партия которого оказалась без фитосанитарного сертификата.

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#Новости#Россельхознадзор#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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