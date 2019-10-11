С российского военного взыскали ущерб за сломанную пушку за 25 млн рублей

Повреждения обнаружены в ходе транспортировки самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион». Инцидент произошел в марте 2019 года в Ингушетии. Водитель седельного тягача «осуществил ненадлежащее крепление» установки, в результате «Пион» свалился на дорогу и восстановлению не подлежит.
Сначала его оштрафовали на 10 тыс. рублей. Далее Минобороны подало гражданский иск, который был удовлетворен. В результате в пользу государства был взыскан личный автомобиль контрактника.
В июне 2019 года было разобрано аналогичное дело. Тогда повреждения на 17 млн рублей получила установка «Панцирь-С». Обвиняемый по делу получил штраф в сумме 40 тыс. рублей и еще 1400 госпошлины, сообщает Коммерсантъ.