Россияне заключили около 9 млн договоров страхования жизни

Получается, что в среднем один договор страхования жизни заключается на 1,98 миллионов рублей. В случае смерти человека страховые компании выплатят этот объем денежных средств родственникам покойного. Об этом сообщает news.ru.
Среди этих документов есть договоры о страховании жизни заемщика в количестве 5,77 миллионов на общую сумму 8,58 триллионов рублей. В этом случае родственники покойного получат 1,48 миллионов рублей.
По словам аналитика ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского, в России люди редко заключают договор страхования жизни намеренно. Чаще всего количество договоров растет в связи с расширением линейки продуктов и активным навязыванием этой услуги в придачу к другим, отметил эксперт.
В январе-июне 2019 года суммы выплат по договорам страхования жизни выросли почти до 51 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года, и в три раза, чем за аналогичный период 2017 года.