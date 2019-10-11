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Россияне заключили около 9 млн договоров страхования жизни

11 октября 2019, 13:39
Фото: pxhere.com
В конце июня 2019 года в России было заключено 8,93 миллионов договоров страхования жизни на общую сумму 17,74 триллионов рублей. Соответствующую информацию приводит Центробанк.

Получается, что в среднем один договор страхования жизни заключается на 1,98 миллионов рублей. В случае смерти человека страховые компании выплатят этот объем денежных средств родственникам покойного. Об этом сообщает news.ru.

Среди этих документов есть договоры о страховании жизни заемщика в количестве 5,77 миллионов на общую сумму 8,58 триллионов рублей. В этом случае родственники покойного получат 1,48 миллионов рублей.

По словам аналитика ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского, в России люди редко заключают договор страхования жизни намеренно. Чаще всего количество договоров растет в связи с расширением линейки продуктов и активным навязыванием этой услуги в придачу к другим, отметил эксперт.

В январе-июне 2019 года суммы выплат по договорам страхования жизни выросли почти до 51 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года, и в три раза, чем за аналогичный период 2017 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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