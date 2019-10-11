Полеты тюменских чиновников в командировки обойдутся бюджету региона в 36 млн рублей

Контракт в 30 млн рублей на перевозки самолетом достался авиакомпании «Ямал», которая также стала единственным участником торгов. Согласно договору, ямальская компания до конца 2020 года предоставит для полетов тюменским чиновникам два самолета: один на 50 посадочных мест, а второй на 98. Стоимость часа полета – почти миллион рублей.