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Полеты тюменских чиновников в командировки обойдутся бюджету региона в 36 млн рублей

11 октября 2019, 08:02
Фото: Наш город / 1Mi
Определены авиаперевозчики, которые до конца 2020 года будут совершать вылеты в связи с производственной необходимостью тюменских чиновников.
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Тюмень

Стало известно, кто из авиаперевозчиков будет доставлять сотрудников Правительства Тюменской области в служебные командировки.

Контракт на 6 млн рублей выиграл единственный участник конкурса госзакупки - «Транснефть – Сибирь». До конца 2020 года он, по условиям контракта, будет доставлять чиновников в пункт назначения вертолетом. Один час такого полета обойдется бюджету Тюменской области более чем в 183 тысячи рублей. Воздушное судное оборудовано мягкими креслами, а максимальное количество посадочных мест – 11 штук.

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Контракт в 30 млн рублей на перевозки самолетом достался авиакомпании «Ямал», которая также стала единственным участником торгов. Согласно договору, ямальская компания до конца 2020 года предоставит для полетов тюменским чиновникам два самолета: один на 50 посадочных мест, а второй на 98. Стоимость часа полета – почти миллион рублей.

#Новости#Экономика#Общество#Авиация#Тюмень#Виктория Ахремчук
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