Полеты тюменских чиновников в командировки обойдутся бюджету региона в 36 млн рублей

Стало известно, кто из авиаперевозчиков будет доставлять сотрудников Правительства Тюменской области в служебные командировки.
Контракт на 6 млн рублей выиграл единственный участник конкурса госзакупки - «Транснефть – Сибирь». До конца 2020 года он, по условиям контракта, будет доставлять чиновников в пункт назначения вертолетом. Один час такого полета обойдется бюджету Тюменской области более чем в 183 тысячи рублей. Воздушное судное оборудовано мягкими креслами, а максимальное количество посадочных мест – 11 штук.
Контракт в 30 млн рублей на перевозки самолетом достался авиакомпании «Ямал», которая также стала единственным участником торгов. Согласно договору, ямальская компания до конца 2020 года предоставит для полетов тюменским чиновникам два самолета: один на 50 посадочных мест, а второй на 98. Стоимость часа полета – почти миллион рублей.