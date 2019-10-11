FitchRatings: прогноз кредитного рейтинга Альфа-Банка изменен на позитивный

Эксперты Fitch Ratings говорят о стабильно высоком качестве активов Альфа-Банка. Чтобы сохранить рейтинг на уровне BB+, банку пришлось продемонстрировать достаточную ликвидность и высокую надежность фондирования. Сильный профиль фондирования можно оценить из того объема денежных средств, которые размещены в банке до востребования, в случае с Альфа-Банком он составил 42%. Это означает крайне высокую стабильность и пониженный уровень расходов. Таким образом, стоимость фондирования Альфа-Банка оказалась лишь ненамного выше этого показателя у иностранных или госбанков России и составила 4,3%.