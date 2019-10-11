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FitchRatings: прогноз кредитного рейтинга Альфа-Банка изменен на позитивный

11 октября 2019, 10:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Агентство Fitch Ratings сохранило кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне BB+, который оценивает возможность дефолта банка в иностранной и национальной валютах, а также сменило прогноз по нему на «позитивный».

В отчете Альфа-Банк охарактеризован как финансовое учреждение с высокой внутренней кредитоспособностью, по этому показателю он признан одним из наиболее сильных частных банков в России, пишут “Новые известия”.

Эксперты Fitch Ratings говорят о стабильно высоком качестве активов Альфа-Банка. Чтобы сохранить рейтинг на уровне BB+, банку пришлось продемонстрировать достаточную ликвидность и высокую надежность фондирования. Сильный профиль фондирования можно оценить из того объема денежных средств, которые размещены в банке до востребования, в случае с Альфа-Банком он составил 42%. Это означает крайне высокую стабильность и пониженный уровень расходов. Таким образом, стоимость фондирования Альфа-Банка оказалась лишь ненамного выше этого показателя у иностранных или госбанков России и составила 4,3%.

Также на оценку повлияла стабильность основных показателей деятельности банка на протяжении ряда лет и возможность работы банка с крупнейшими клиентами в России.

Изменение прогноза рейтингового агентства со «стабильного» на «позитивный» означает ожидания экспертов Fitch Ratings о том, что через год-два кредитный рейтинг «Альфы» улучшится до уровня BBB-. На оптимизм влияет и общее оздоровление операционной среды в России. Для действительного повышения рейтинга аналитики оценят рост показателей розничного кредитования, умеренность увеличения портфеля кредитов, а также объем доходов, который будет обеспечивать достаточность капитала банка.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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