Федеральный застройщик «Талан» объявляет старт продаж своего объекта в Сочи

По мнению тревел-гидов, «Golden Residence» отличает выгодное местоположение на Черноморском побережье, как для семейного отдыха, так и для деловых поездок. Локация Резиденции позволяет отдыхать, не отрываясь от бизнеса. Всего за 20 минут можно добраться до Международного аэропорта и за 30 минут до центра Сочи, который славится деловым туризмом с крупнейшими, значимыми мероприятиями.
Безграничные возможности для отдыха и развлечений предоставляют многочисленные парки и скверы, расположенные по соседству. Аквапарк «Амфибиус», «Soshi Discovery World Aquarium», спортивный комплекс А. Карелина, дельфинарий «Акватория», «Динопарк» - все это в 10 минутах от Резиденции.
В «Golden Residence» всего 6 квартир на этаже, благодаря этому здесь сложилась атмосфера закрытого клуба, что так редко можно встретить в Сочи. В архитектуре строения использованы благородные цветовые сочетания фасада: золотая дымка, антрацитово-серый и черный мрамор. Создавая дизайн входной группы лобби, архитекторы вдохновлялись опытом лучших мировых отелей. В резиденции роскошное лобби с двумя лаунж-зонами, которые не имеет аналогов в Сочи.
Разнообразные клубные патио на территории «Golden Residence» создают атмосферу релакса. Девелопер предусмотрел 37 сценариев отдыха. Можно насладиться коктейлем в лаунж-зоне с шезлонгами, встретиться с друзьями в беседке с мягкой мебелью, заняться йогой на свежескошенной траве или прогуляться по собственной аллее.В Резиденции создана 5-уровневая система безопасности, благодаря этому никто не нарушит покой жителей.
Чаще всего девелоперы Сочи, закладывают в проект небольшие по площади квартиры. Но вдохновляющее место для отдыха не может быть компактным. В компании «Талан» убеждены, чтобы жить полной жизнью, важно иметь просторное жильё, где каждый метр выполняет свою функцию, а каждый член семьи имеет возможность заниматься любимым делом, никому не мешая. Поэтому в «Golden Residence» девелопер предлагает уникальные резиденции трех форматов. Роскошные пентхаусы на высоте 55 метров с собственным бассейном на террасе. Виллы-лофт с двумя отдельными входами, высотой потолков 3,8 метра, собственным патио под открытым небом и антресольным этажом. Также представлены резиденции с высокими потолками 3,1 метра, лаунж-террасами от 8-83 метров и роскошными гостиными до 45 метров. Важно, что во всех квартирах уже выполнена предчистовая отделка.
Первые 8 резиденций уже вышли в продажу. Рассчитать персональные условия и забронировать резиденцию можно уже сейчас. Дом введен в эксплуатацию. Продажи ведет ООО «Талан-Финанс». Получите персональную консультацию и подробную презентацию о проекте по телефону: 8 800 550 8070, на сайте сочи.талан.рф.