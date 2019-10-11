Федеральный застройщик «Талан» объявляет старт продаж своего объекта в Сочи

Чаще всего девелоперы Сочи, закладывают в проект небольшие по площади квартиры. Но вдохновляющее место для отдыха не может быть компактным. В компании «Талан» убеждены, чтобы жить полной жизнью, важно иметь просторное жильё, где каждый метр выполняет свою функцию, а каждый член семьи имеет возможность заниматься любимым делом, никому не мешая. Поэтому в «Golden Residence» девелопер предлагает уникальные резиденции трех форматов. Роскошные пентхаусы на высоте 55 метров с собственным бассейном на террасе. Виллы-лофт с двумя отдельными входами, высотой потолков 3,8 метра, собственным патио под открытым небом и антресольным этажом. Также представлены резиденции с высокими потолками 3,1 метра, лаунж-террасами от 8-83 метров и роскошными гостиными до 45 метров. Важно, что во всех квартирах уже выполнена предчистовая отделка.