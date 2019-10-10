ВСК стала официальным страховщиком клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»

«Страховой Дом ВСК на протяжении своей истории является надежным партнером для развития страховых проектов и внедрения новых технологий. Совместный проект с Клубом «Золотая шайба» один из примеров инновационного подхода к обеспечению страховой защиты. Юные спортсмены получают доступ к современным сервисам онлайн страхования от несчастных случаев. Для нас - это новое интересное направление развития, где мы готовы предлагать клиентам лучшие онлайн технологии на рынке», - рассказал председатель Совета директоров Страховой Дом ВСК Сергей Цикалюк.