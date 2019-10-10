ВСК стала официальным страховщиком клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»

Согласно положению хоккейного клуба, участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у игроков договора о страховании жизни и здоровья с обязательным расширением на занятия спортом и указанием вида спорта - хоккей, который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
Полис ВСК включает защиту от различных повреждений и травм, инвалидности и смерти и действует 12 месяцев. Страховая программа ВСК распространяется на весь мир, за исключением зон военных действий.
Для удобства игроков, после регистрации на сайте Клуба «Золотая шайба», есть возможность загрузить в профиль копию действующего страхового полиса или купить новый заполнив простую форму и оплатив онлайн. Страховой полис автоматически загрузится в профиль после оплаты.
«Страховой Дом ВСК на протяжении своей истории является надежным партнером для развития страховых проектов и внедрения новых технологий. Совместный проект с Клубом «Золотая шайба» один из примеров инновационного подхода к обеспечению страховой защиты. Юные спортсмены получают доступ к современным сервисам онлайн страхования от несчастных случаев. Для нас - это новое интересное направление развития, где мы готовы предлагать клиентам лучшие онлайн технологии на рынке», - рассказал председатель Совета директоров Страховой Дом ВСК Сергей Цикалюк.
Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова объединяет более 90 тыс. юных хоккеистов, которые участвуют в соревнованиях по всей стране.