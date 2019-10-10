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В киберзоне ВСК были впервые представлены лучшие игровые новинки

10 октября 2019, 11:56
Фото: пресс-служба САО «ВСК»
На выставке работала киберзона ВСК, где посетители увидели последние модели игровой техники и смогли сразиться на одной из четырех игровых стоек, а также сыграть в виртуальный надев VR-шлем.
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Тюмень

Среди новинок были представлены игры: FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 в наилучшем качестве на современных консолях Xbox One X, а также в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions в комфортабельных гоночных креслах.

Фото: пресс-служба САО «ВСК»

Также на площадке были проведены два розыгрыша призов: первый для посетителей, скачавших приложение «ВСК страхование», а второй - супер розыгрыш – для тех, кто купил один из страховых продуктов компании по промокоду PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный российским голкипером Игорем Акинфеевым.

В конкурсах были разыграны ценные призы, мячи, перчатки, футболки с автографом Акинфеева, планшеты и новейшая игровая приставка.

Фото: пресс-служба САО «ВСК»

«ВСК – один из лидеров страхового рынка страны. Мы одни из первых, кто стал переводить страховые услуги в цифровой формат. Современный интернет-магазин, мобильное приложение, признанное лучшим в прошлом году и другие цифровые решения – все это позволяет говорить о ВСК как о страховой IT-компании. Выбранная концепция стенда подчеркивает нашу приверженность передовым технологиям и стремление следовать максимальной цифровизации деятельности», - отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.

Фонд «Страна Футбола» учрежден Игорем Акинфеевым. Цель фонда - создание современной и эффективной системы отбора, обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов, популяризация футбола и содействие созданию благоприятных условий для развития детско-юношеского футбола в России.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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