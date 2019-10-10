В киберзоне ВСК были впервые представлены лучшие игровые новинки

«ВСК – один из лидеров страхового рынка страны. Мы одни из первых, кто стал переводить страховые услуги в цифровой формат. Современный интернет-магазин, мобильное приложение, признанное лучшим в прошлом году и другие цифровые решения – все это позволяет говорить о ВСК как о страховой IT-компании. Выбранная концепция стенда подчеркивает нашу приверженность передовым технологиям и стремление следовать максимальной цифровизации деятельности», - отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.