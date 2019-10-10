Тюменские власти предпринимают меры, чтобы производитель пива остался в регионе

Тюменские власти собираются выделить налоговые льготы для завода «Очаково», чтобы он продолжил функционирование в регионе.
Вопрос о целесообразности преференций пиво-безалкогольному комбинату поднял либерал-демократ Артем Зайцев.
Таранов, отвечая, сказал, что рынок потребления пива в России «сжимается», а заводы закрываются. Он также добавил, что добиться существенного прироста поступления акцизов не удалось.
«”Очаково” относится к вертикально-интегрированным компаниям. А у нас филиал. И на повестке стоит вопрос о сокращении филиальной сети. Соответственно, то, что мы предоставляем налоговые льготы, это в настоящий момент наш вклад, чтобы данный налогоплательщик и данный производитель присутствовал на территории Тюменской области. Это один из аргументов, чтобы производство оставалось на территории Тюменской области. Пока ситуация рассматривается именно так», – пояснил Таранов.
На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам обсуждался закон о налоговых льготах различным компаниям. Данную инициативу внес губернатор Александр Моор. Предлагается продлить льготу на прибыль организации до 2022 года в размере 14%. Окончательно судьба законопроекта решится на заседании Тюменской областной думы в конце октября.