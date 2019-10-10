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Тюменские власти предпринимают меры, чтобы производитель пива остался в регионе

10 октября 2019, 10:15
Фото: «Наш город»
Тюменские власти собираются выделить налоговые льготы для завода «Очаково», чтобы он продолжил функционирование в регионе. Об этом заявил сегодня, 10 октября, замдиректора областного департамент финансов Михаил Таранов на профильном комитете в облдуме.

Тюменские власти собираются выделить налоговые льготы для завода «Очаково», чтобы он продолжил функционирование в регионе.

Вопрос о целесообразности преференций пиво-безалкогольному комбинату поднял либерал-демократ Артем Зайцев.

Таранов, отвечая, сказал, что рынок потребления пива в России «сжимается», а заводы закрываются. Он также добавил, что добиться существенного прироста поступления акцизов не удалось.

«”Очаково” относится к вертикально-интегрированным компаниям. А у нас филиал. И на повестке стоит вопрос о сокращении филиальной сети. Соответственно, то, что мы предоставляем налоговые льготы, это в настоящий момент наш вклад, чтобы данный налогоплательщик и данный производитель присутствовал на территории Тюменской области. Это один из аргументов, чтобы производство оставалось на территории Тюменской области. Пока ситуация рассматривается именно так», – пояснил Таранов.

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам обсуждался закон о налоговых льготах различным компаниям. Данную инициативу внес губернатор Александр Моор. Предлагается продлить льготу на прибыль организации до 2022 года в размере 14%. Окончательно судьба законопроекта решится на заседании Тюменской областной думы в конце октября.

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