Тюменские власти предпринимают меры, чтобы производитель пива остался в регионе

«”Очаково” относится к вертикально-интегрированным компаниям. А у нас филиал. И на повестке стоит вопрос о сокращении филиальной сети. Соответственно, то, что мы предоставляем налоговые льготы, это в настоящий момент наш вклад, чтобы данный налогоплательщик и данный производитель присутствовал на территории Тюменской области. Это один из аргументов, чтобы производство оставалось на территории Тюменской области. Пока ситуация рассматривается именно так», – пояснил Таранов.