Тюменская область держит курс на оптику

«Я очень долго выбирала провайдера: мне важна была стабильность работы интернета, его высокая скорость и цена, конечно. В итоге остановилась на «Ростелекоме», - рассказывает Галина Садовщикова. - Очень довольна сделанным выбором. Сотрудники компании подключили и настроили все очень быстро, интернет отлично работает на компьютере, а также по Wi-Fi в моем планшете и телефонах детей. Сегодня узнала, что стала миллионным абонентом. Очень приятно начинается наша дружба с этой компанией!»