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Тюменская область держит курс на оптику

10 октября 2019, 11:56
Фото: Ростелеком
Уже 74% домохозяйств региона подключены к скоростному интернету. В области идет активная модернизация сетей связи: один из операторов связи заменяет существующие аналоговые линии связи на оптику. В результате тюменцы получают доступ к глобальной сети на скорости 100 Мбит/с и выше.
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Тюмень

Модернизация и строительство оптической сети ведется не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. Так, в 2019 году инновационная технология пришла в п. Каскара Тюменского района, с. Зиново Ялуторовского района, с. Клепиково Ишимского района и др.

Вчера на Урале наградили миллионного абонента «Ростелекома», подключенного к высокоскоростному интернету по оптическим каналам связи. Юбилейным клиентом компании стала жительница Магнитогорска Галина Садовщикова.

«Я очень долго выбирала провайдера: мне важна была стабильность работы интернета, его высокая скорость и цена, конечно. В итоге остановилась на «Ростелекоме», - рассказывает Галина Садовщикова. - Очень довольна сделанным выбором. Сотрудники компании подключили и настроили все очень быстро, интернет отлично работает на компьютере, а также по Wi-Fi в моем планшете и телефонах детей. Сегодня узнала, что стала миллионным абонентом. Очень приятно начинается наша дружба с этой компанией!»

Фото: "Ростелеком"

В модернизацию сетей цифровой провайдер инвестирует собственные средства. На сегодняшний день оптикой «Ростелекома» в регионе охвачено 74% домохозяйств.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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