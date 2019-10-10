Тюменская область держит курс на оптику

Модернизация и строительство оптической сети ведется не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. Так, в 2019 году инновационная технология пришла в п. Каскара Тюменского района, с. Зиново Ялуторовского района, с. Клепиково Ишимского района и др.
Вчера на Урале наградили миллионного абонента «Ростелекома», подключенного к высокоскоростному интернету по оптическим каналам связи. Юбилейным клиентом компании стала жительница Магнитогорска Галина Садовщикова.
«Я очень долго выбирала провайдера: мне важна была стабильность работы интернета, его высокая скорость и цена, конечно. В итоге остановилась на «Ростелекоме», - рассказывает Галина Садовщикова. - Очень довольна сделанным выбором. Сотрудники компании подключили и настроили все очень быстро, интернет отлично работает на компьютере, а также по Wi-Fi в моем планшете и телефонах детей. Сегодня узнала, что стала миллионным абонентом. Очень приятно начинается наша дружба с этой компанией!»
В модернизацию сетей цифровой провайдер инвестирует собственные средства. На сегодняшний день оптикой «Ростелекома» в регионе охвачено 74% домохозяйств.