Редкий случай: Тюменские врачи помогли женщине с постоянным кровотечением из носа

Отмечается, что подобные случаи регистрируются в областной столице довольно редко. Между тем частые, кровотечения стали происходить после пластической операции по исправлению кривизны носа. Изначально пациентке провели электрокоагуляцию, но это не решило проблему полностью. Тогда врачи провели глубокую диагностику. Оказалось, что кровь поступала вне сосуда из ветвей верхнечелюстной артерии.