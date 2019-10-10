Редкий случай: Тюменские врачи помогли женщине с постоянным кровотечением из носа

Отмечается, что подобные случаи регистрируются в областной столице довольно редко. Между тем частые, кровотечения стали происходить после пластической операции по исправлению кривизны носа. Изначально пациентке провели электрокоагуляцию, но это не решило проблему полностью. Тогда врачи провели глубокую диагностику. Оказалось, что кровь поступала вне сосуда из ветвей верхнечелюстной артерии.
В ходе второй операции были установлены спирали, которые помогли восстановить сосуды. После процедуры наблюдения пациентку выписали из больницы. Отмечается, что в процессе операции очень сложно «увидеть» нужный сосуд размеров в 1 миллиметр. В данном случае хирургическое вмешательство прошло успешно.