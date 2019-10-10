Прямые договоры с потребителями – положительные результаты для всех

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ отмечают, что прямые расчеты с поставщиками позволяют вывести из оборота управляющих компаний значительный объем не принадлежащих им средств. Как следствие, с рынка уходят УК, заинтересованные не в управлении недвижимостью, а в обороте денежных средств.