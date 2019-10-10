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Прямые договоры с потребителями – положительные результаты для всех

10 октября 2019, 11:59
Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»
С 3 апреля 2018 года собственники квартир могут заключать договоры ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Филиалы компании СУЭНКО в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске предоставляют коммунальные услуги потребителям по прямым договорам тепло- и водоснабжения.
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Тюмень

Полученный опыт говорит о положительных результатах этого процесса.

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ отмечают, что прямые расчеты с поставщиками позволяют вывести из оборота управляющих компаний значительный объем не принадлежащих им средств. Как следствие, с рынка уходят УК, заинтересованные не в управлении недвижимостью, а в обороте денежных средств.

9 октября 2019 г. на круглом столе под председательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло представители АО «СУЭНКО» приняли участие в обсуждении вопросов перехода потребителей на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО), а также информационного обмена показаниями приборов учета многоквартирных домов. Специалисты отмечают явные плюсы для обеих сторон договорных отношений.

«Благодаря своевременному поступлению всего объема платежей, предприятия направляют средства на реконструкцию и модернизацию сетей, качественно улучшая услуги», - комментирует ситуацию акционер ГК «Корпорация СТС» Алексей Бобров.

Находясь на прямых договорах с РСО, жильцы не отвечают за своих соседей-должников: деньги напрямую уходят на оплату коммунальных услуг, а на счет УК переводится только плата за содержание и текущий ремонт дома.

Значение имеет низкая вероятность банкротства управляющей компании или ТСЖ, возможного по разным причинам (недобросовестность руководства, неправильное перераспределение средств и т.д.). Исключается ситуация, когда УК объявляет о своем банкротстве, а денег РСО так и не получает.

Включение счетчиков в автоматизированную систему учета позволяет обеспечить достоверные данные о потребляемых коммунальных ресурсах и обеспечить прозрачность отношений между участниками процесса.

Особенно важно, что работа по прямым договорам и внедрение автоматизированных систем учета по всем видам коммунальных ресурсов повышает качество коммунальных услуг и платежную дисциплину, поскольку денежные средства не задерживаются в управляющих организациях.

По состоянию на 01.09.2019 г. объем дебиторской задолженности потребителей коммунальных ресурсов АО «СУЭНКО» составляет более 862 миллионов рублей, в том числе 684 миллиона рублей задолженность населения.

Важность взаимосвязи вопроса качества предоставляемых услуг и своевременности их оплаты также отмечает полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов на окружном совещании, прошедшем в августе 2019 года. Органам власти поручено принять дополнительные меры по своевременности расчетов в сфере ЖКХ. Эффективное решение данного вопроса - заключение прямых договоров.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Экономика
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