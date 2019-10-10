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Из-за аварийной посадки военного самолета рейсы из Кольцова направляют в Тюмень

10 октября 2019, 09:30
Рейсы из Кольцова готовы принимать в Тюмени. Из-за аварийной посадки военного самолета взлетно-посадочная полоса закрыта.
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Тюмень

Военно-транспортный самолет Ан-12 из-за неисправности шасси совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. В связи с этим взлетно-посадочная полоса закрыта. Все рейсы отправляют на запасные аэродромы. В тюменском аэропорту «Рощино» готовы принять самолеты, которые должны были приземлиться в Екатеринбурге.

Как сообщает Е1.ru, у самолета не раскрылись шасси, он приземлился «на брюхо», на борту находились 17 человек, никто не пострадал, Ан-12 уже поднимают краном. Все самолеты в настоящее время отправляют в Пермь и Тюмень. Интернет-портал отмечает одно странное совпадение, что буквально неделю назад в Кольцово прошли учения по эвакуации пассажиров экстренно севшего самолета.

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ТАСС со ссылкой на свой источник пишет, что из-за профессиональных действий экипажа борт получил незначительные повреждения и будет восстановлен.

#Новости#Общество#Аварии#Происшествия#Рощино#Екатеринбург#Тюмень#Виктория Ахремчук
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