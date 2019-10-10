Из-за аварийной посадки военного самолета рейсы из Кольцова направляют в Тюмень

Как сообщает Е1.ru, у самолета не раскрылись шасси, он приземлился «на брюхо», на борту находились 17 человек, никто не пострадал, Ан-12 уже поднимают краном. Все самолеты в настоящее время отправляют в Пермь и Тюмень. Интернет-портал отмечает одно странное совпадение, что буквально неделю назад в Кольцово прошли учения по эвакуации пассажиров экстренно севшего самолета.