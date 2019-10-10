БАД: польза для организма

Но далеко не вся пища содержит необходимое количество витаминов и минералов, в которых нуждается организм. Именно это стало причиной применения биологически активных добавок https://aptstore.ru/.
Одинцово БАД бывают нескольких видов. Они представляют собой продукт из активных компонентов, которые поступая в организм, наполняют его полезными веществами, необходимыми для поддержания жизнедеятельности человека. Виды https://aptstore.ru/catalog/:
Эубиотики. Составными компонентами выступают метоболиты и микроорганизмы.
Парафармацетики. Применяют для профилактики развития заболеваний и выступают в качестве дополнительной терапии болезней.
Нутрицевтики. Составными компонентами являются: жиры, белки, углеводы, аминокислоты.
БАДы применяют в комплексе с другими медикаментами и не могут выступать в качестве самостоятельного лекарственного препарата. Также, прежде чем использовать добавки, стоит получить консультацию врача и ознакомиться с инструкцией.
БАДы способны очистить организм от вредных токсичных веществ, укрепить иммунную систему и восполнить нехватку полезных веществ, в частности витаминов и микроэлементов.
В добавок ко всему, активные добавки особенно полезны для каждого человека, особенно при нынешней окружающей среде. Человечество живет в условиях ужасной экологии, потребляет некачественные и вредные продукты питания.
БАДы можно применять вместо обычной пищи. Еще одним плюсом является относительно небольшое содержание калорий. Практически все добавки имеют вид коктейля. В составе имеется клетчатка, которая оказываясь в организме разбухает, что уменьшает потребность в еде. Такой вариант особенно подойдет тем, кто сидит на диете или решил провести разгрузочные дни.
Есть специальная разновидность добавок, которые направлены на сжигание жира, для уменьшения аппетита, обладающих мочегонным и слабительным действием.
С учетом всего вышесказанного, можно сделать вывод, что биологически активные добавки считаются весьма полезными для организма, но также стоит учитывать то, что они не являются полноценным заменителем правильного питания.
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