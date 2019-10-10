БАД: польза для организма

БАДы можно применять вместо обычной пищи. Еще одним плюсом является относительно небольшое содержание калорий. Практически все добавки имеют вид коктейля. В составе имеется клетчатка, которая оказываясь в организме разбухает, что уменьшает потребность в еде. Такой вариант особенно подойдет тем, кто сидит на диете или решил провести разгрузочные дни.