Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов о работе с сельскохозяйственной отраслью

Сбербанк уже профинансировал сельское хозяйство на сумму 800 миллиардов рублей, а пищевую промышленность – на 360 миллиардов рублей. В АПК более 300 миллиардов рублей банк инвестировал в растениеводство, более 150 миллиардов рублей в молочное скотоводство. Кроме того, крупные суммы кредитов числятся за юрлицами в сфере животноводства и рыболовства. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
По словам зампредседателя Сбербанка Анатолия Попова, по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей было подписано договоров на сумму около 600 миллиардов рублей. До 2019 года на уборочные работы банк выделит 30 миллиардов рублей.
Власти страны хотят к 2024 году увеличить экспорт отечественной сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов, а также удвоить поступление инвестиций с 2,3 триллионов рублей до 4,5 триллионов рублей. Добиться этих задач поможет льготное финансирование в рамках новой программы о повышении конкурентоспособности. В сентябре текущего года Сбербанк принял эту программу и подписал договор с министерством сельского хозяйства.