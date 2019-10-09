Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов о работе с сельскохозяйственной отраслью

Сбербанк уже профинансировал сельское хозяйство на сумму 800 миллиардов рублей, а пищевую промышленность – на 360 миллиардов рублей. В АПК более 300 миллиардов рублей банк инвестировал в растениеводство, более 150 миллиардов рублей в молочное скотоводство. Кроме того, крупные суммы кредитов числятся за юрлицами в сфере животноводства и рыболовства. Об этом пишет rostovgazeta.ru.