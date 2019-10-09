Виртуальные концертные залы скоро откроются в Тюмени и Ишиме

В день открытия в 14.30, любители классической музыки Тюмени и Ишима смогут бесплатно посмотреть онлайн-трансляцию выступления Российского национального молодёжного симфонического оркестра со сцены Московской государственной академической филармонии.
Открытие современных культурных центров в регионе стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». В рамках этого направления жители Тюменской области в режиме онлайн смогут познакомиться с творчеством отечественных и мировых звезд классической музыки со сцен лучших концертных залов России.
Напомним, что в Тюменской области первый муниципальный виртуальный концертный зал был открыт в Тобольске весной 2019 года.
Открытие виртуальных концертных залов – одна из задач проекта «Цифровая культура». Важность его реализации отметил глава региона Александр Моор: «Уверен, нацпроект даст импульс в развитии культуры как важной сферы, которая во многом формирует человека, дает ему возможность получить эстетическое воспитание и реализоваться. Мы продолжаем сегодня реконструировать и строить новые дома культуры, занимаемся оснащением детских музыкальных школ. До конца текущего года будет введен в эксплуатацию еще один культурно-досуговый центр в с. Богандинское Тюменского района».