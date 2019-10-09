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Виртуальные концертные залы скоро откроются в Тюмени и Ишиме

9 октября 2019, 09:47
Фото: pixabay.com
С 12 октября в тюменском центре культуры и искусства «Современник» на улице Олимпийской и в Ишимском Доме культуры начнут работать виртуальные концертные залы.

В день открытия в 14.30, любители классической музыки Тюмени и Ишима смогут бесплатно посмотреть онлайн-трансляцию выступления Российского национального молодёжного симфонического оркестра со сцены Московской государственной академической филармонии.

Открытие современных культурных центров в регионе стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». В рамках этого направления жители Тюменской области в режиме онлайн смогут познакомиться с творчеством отечественных и мировых звезд классической музыки со сцен лучших концертных залов России.

Напомним, что в Тюменской области первый муниципальный виртуальный концертный зал был открыт в Тобольске весной 2019 года.

Открытие виртуальных концертных залов – одна из задач проекта «Цифровая культура». Важность его реализации отметил глава региона Александр Моор: «Уверен, нацпроект даст импульс в развитии культуры как важной сферы, которая во многом формирует человека, дает ему возможность получить эстетическое воспитание и реализоваться. Мы продолжаем сегодня реконструировать и строить новые дома культуры, занимаемся оснащением детских музыкальных школ. До конца текущего года будет введен в эксплуатацию еще один культурно-досуговый центр в с. Богандинское Тюменского района».

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