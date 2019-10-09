Виртуальные концертные залы скоро откроются в Тюмени и Ишиме

Открытие виртуальных концертных залов – одна из задач проекта «Цифровая культура». Важность его реализации отметил глава региона Александр Моор: «Уверен, нацпроект даст импульс в развитии культуры как важной сферы, которая во многом формирует человека, дает ему возможность получить эстетическое воспитание и реализоваться. Мы продолжаем сегодня реконструировать и строить новые дома культуры, занимаемся оснащением детских музыкальных школ. До конца текущего года будет введен в эксплуатацию еще один культурно-досуговый центр в с. Богандинское Тюменского района».