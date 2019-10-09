В рамках регионального проекта тюменские лесничества обновили технику на 100%

На сегодняшний день весь объем плановых закупок выполнен на 100%. 22 территориальных отделения наземной охраны лесов государственного бюджетного учреждения «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» получили 22 грузопассажирских автомобилей, 247 единиц лесопожарной техники и оборудования и 204 единицы лесохозяйственной техники и оборудования.
Все тюменские лесничества обеспечены необходимым оборудованием для борьбы с природными пожарами и восстановлению лесных посадок: бензомоторные пилы, зажигательные аппараты, резервуары для воды объемом 300 и 1000 литров, радиостанции авиационного УКВ диапазона, автобус и автоцистерна, седельный тягач, лесовозный автопоезд по ПТС, снегоболотоходы, надувные лодки, гусеничные и колесные тракторы и многое другое.
Обновление парка лесопожарной техники начались в апреле текущего года, что позволило оперативно ликвидировать лесные горения в самый пожароопасный весенне-летний период. Также, благодаря новому лесохозяйственному оборудованию лесным хозяйствам в этом году удалось своевременно и в полном запланированном объеме выполнить работы по лесовосстановлению и лесоразведению.
Региональный проект «Сохранение лесов» в рамках одноименного федерального проекта реализуется в Тюменской области с 2019 года. Цель проекта — обеспечить баланс между выбытием и воспроизводством лесов к 2024 году.
Департамент лесного комплекса Тюменской области в пятилетний срок должен выполнить ряд комплексных мер по восстановлению и сохранению лесов, увеличить площади лесовосстановления, запасы семян лесных культур и повысить качество лесохозяйственного ухода.
Показателем эффективной реализации проекта является снижение ущерба от лесных пожаров и повышение качества работ по лесовосстановлению. Обновление автопарка и оснащение лесничеств лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием является одним из первых и важных этапов реализации проекта «Сохранение лесов».