В рамках регионального проекта тюменские лесничества обновили технику на 100%

Обновление парка лесопожарной техники начались в апреле текущего года, что позволило оперативно ликвидировать лесные горения в самый пожароопасный весенне-летний период. Также, благодаря новому лесохозяйственному оборудованию лесным хозяйствам в этом году удалось своевременно и в полном запланированном объеме выполнить работы по лесовосстановлению и лесоразведению.