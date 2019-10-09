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В Екатеринбурге в рамках форума OBR пройдет мастер-класс по интернет-продажам

9 октября 2019, 16:21
12 октября эксперт Ingate Дмитрий Орлов проведет мастер-класс: «Интернет-продажи: сайт, социальные сети, SEO, контекст».
Сюжет
Тюмень

Мероприятие организовано в рамках крупнейшего на Урале форума Online Business Russia и будет интересно владельцам интернет-магазинов и продающих групп в социальных сетях, маркетолагам, таргетолагам, фрилансерам и всем, кто планирует открыть свой онлайн-бизнес.

Работать с участниками мастер-класса будет Дмитрий Орлов - программный директор Ingate, один из ведущих разработчиков онлайн-курсов "Интернет-маркетолог", "Таргетолог от А до Я", "SEO-специалист", "Digital-стратег" от Ingate и Skillbox.

Фото: vk.com/web2win

Обучение будет проходить сразу по нескольким блокам:

  • анализ целевой аудитории;
  • таргетированная и контекстная реклама;
  • SEOБлок;
  • повышение конверсии сайта.

Мастер-класс обещает быть очень интенсивным и жарким! Участники получат уникальную возможность прокачать на практике полученные знания по продвижению онлайн-бизнеса. Кроме того, мероприятие дает хорошую возможность завести новые деловые знакомства, встретить единомышленников, найти потенциального заказчика или исполнителя.

Все участники мастер-класса получат именной сертификат, а также видео-запись и учебные материалы.

Программа и регистрация на сайте: bs.web2win.ru

Мастер-класс: «Интернет-продажи: сайт, социальные сети, SEO, контекст».

12 октября с 10.00. до 19.00.

г. Екатеринбург, ул.Ленина, д.40.

Отель «Гранд Авеню».

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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