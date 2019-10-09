В Екатеринбурге в рамках форума OBR пройдет мастер-класс по интернет-продажам

Мероприятие организовано в рамках крупнейшего на Урале форума Online Business Russia и будет интересно владельцам интернет-магазинов и продающих групп в социальных сетях, маркетолагам, таргетолагам, фрилансерам и всем, кто планирует открыть свой онлайн-бизнес.
Работать с участниками мастер-класса будет Дмитрий Орлов - программный директор Ingate, один из ведущих разработчиков онлайн-курсов "Интернет-маркетолог", "Таргетолог от А до Я", "SEO-специалист", "Digital-стратег" от Ingate и Skillbox.
Обучение будет проходить сразу по нескольким блокам:
Мастер-класс обещает быть очень интенсивным и жарким! Участники получат уникальную возможность прокачать на практике полученные знания по продвижению онлайн-бизнеса. Кроме того, мероприятие дает хорошую возможность завести новые деловые знакомства, встретить единомышленников, найти потенциального заказчика или исполнителя.
Все участники мастер-класса получат именной сертификат, а также видео-запись и учебные материалы.
Мастер-класс: «Интернет-продажи: сайт, социальные сети, SEO, контекст».
12 октября с 10.00. до 19.00.
г. Екатеринбург, ул.Ленина, д.40.
Отель «Гранд Авеню».