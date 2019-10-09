В Екатеринбурге в рамках форума OBR пройдет мастер-класс по интернет-продажам

Работать с участниками мастер-класса будет Дмитрий Орлов - программный директор Ingate, один из ведущих разработчиков онлайн-курсов "Интернет-маркетолог", "Таргетолог от А до Я", "SEO-специалист", "Digital-стратег" от Ingate и Skillbox.