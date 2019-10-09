Тюмень возглавила рейтинг городов страны по качеству медицинского обслуживания

На лекарства нет денег у трети опрошенных, следует из результатов исследования Финансового университета при Правительстве РФ.
Рейтинг качества медицинских услуг возглавила Тюмень, столицы страны - Москва, лишь на втором месте, следом за ней идет Грозный, затем Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Аутсайдерами рейтинга стали города Мурманск, Ижевск, Сочи, Симферополь, Улан-Удэ и Севастополь, жители которых хуже всего оценили качество медицинского обслуживания.
Также в ходе проведенного опроса социологи выяснили, что 21% россиян не хватает медицинских учреждений в их городах. При этом респонденты отмечают, что уровень качества здравоохранения в существующих учреждениях находится на довольно высоком уровне.