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Тюмень возглавила рейтинг городов страны по качеству медицинского обслуживания

9 октября 2019, 04:11
Фото: 1Mi
Жителей крупных российских городов опросили на предмет того, довольны ли они качеством медицинского обслуживания. Подавляющее большинство респондентов (65%) оценило его как высокое или очень высокое.
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Тюмень

На лекарства нет денег у трети опрошенных, следует из результатов исследования Финансового университета при Правительстве РФ.

Рейтинг качества медицинских услуг возглавила Тюмень, столицы страны - Москва, лишь на втором месте, следом за ней идет Грозный, затем Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Аутсайдерами рейтинга стали города Мурманск, Ижевск, Сочи, Симферополь, Улан-Удэ и Севастополь, жители которых хуже всего оценили качество медицинского обслуживания.

Также в ходе проведенного опроса социологи выяснили, что 21% россиян не хватает медицинских учреждений в их городах. При этом респонденты отмечают, что уровень качества здравоохранения в существующих учреждениях находится на довольно высоком уровне.

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