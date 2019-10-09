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Съезд в сторону Комарово начнут строить на следующей неделе

9 октября 2019, 13:24
Фото: pixabay.com
Со следующей недели в Тюмени начнут строить съезд в сторону Комарово. Объект будет располагаться на пересечении Престольной и Червишевского тракта.
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Тюмень

По словам руководителя ГУС области, подрядчик проводит необходимую подготовку. После обращения около тысячи тюменцев было принято решение оперативно выехать в микрорайон «Тюменская слобода». В этой части Тюмени планируется развитие транспортной развязки

Местные жители отметили, что вопрос транспортной инфраструктуры на Червишевском тракте стоит наиболее остро.

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Между тем жители деревни Комарово выступили против существующего плана по транспортной развязке. Они отмечают, что магистраль должна пройти в районе небольшой улицы в деревне, где стоят частные домовладения. При этом строителям, скорее всего, придётся часть из них снести, чтобы расширить дорогу.

#Новости#Транспортная развязка#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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