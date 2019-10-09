Съезд в сторону Комарово начнут строить на следующей неделе

По словам руководителя ГУС области, подрядчик проводит необходимую подготовку. После обращения около тысячи тюменцев было принято решение оперативно выехать в микрорайон «Тюменская слобода». В этой части Тюмени планируется развитие транспортной развязки
Местные жители отметили, что вопрос транспортной инфраструктуры на Червишевском тракте стоит наиболее остро.
Между тем жители деревни Комарово выступили против существующего плана по транспортной развязке. Они отмечают, что магистраль должна пройти в районе небольшой улицы в деревне, где стоят частные домовладения. При этом строителям, скорее всего, придётся часть из них снести, чтобы расширить дорогу.