Съезд в сторону Комарово начнут строить на следующей неделе

Между тем жители деревни Комарово выступили против существующего плана по транспортной развязке. Они отмечают, что магистраль должна пройти в районе небольшой улицы в деревне, где стоят частные домовладения. При этом строителям, скорее всего, придётся часть из них снести, чтобы расширить дорогу.