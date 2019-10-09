Рейс компании Utair в Тюмени перенесли на 14 часов из-за технических проблем

По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», лайнер должен был вылететь 9 октября в 10:35, но затем рейс был задержан, а потом перенесен. По данным Znak.com, это произошло «по техническим причинам».
Сегодня днём в аэропорту «Рощино» произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. После проверки специальными службами пассажиры смогли вернуться в здание.
Стоит отметить, что 8 октября в Екатеринбурге был отменен авиарейс в Ханты-Мансийск. Самолет Utair вышел из строя перед взлетом. Представители авиакомпании подтвердили инцидент и разрешили вопросы с пассажирами. В сентябре были отмечены несколько случаев задержек авиарейсов компании по техническим причинам. В одном из случаев в воздухозаборник лайнера попала птица.