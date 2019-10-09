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Рейс компании Utair в Тюмени перенесли на 14 часов из-за технических проблем

9 октября 2019, 11:39
Фото: 1Mi
Рейс компании Utair № 125 из Тюмени в Уфу перенесли на 14 часов из-за поломки самолета ATR-72. Самолет готовят к вылету.
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Тюмень

По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», лайнер должен был вылететь 9 октября в 10:35, но затем рейс был задержан, а потом перенесен. По данным Znak.com, это произошло «по техническим причинам».

Сегодня днём в аэропорту «Рощино» произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. После проверки специальными службами пассажиры смогли вернуться в здание.

Из тюменского аэропорта «Рощино» эвакуировали всех пассажиров
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Стоит отметить, что 8 октября в Екатеринбурге был отменен авиарейс в Ханты-Мансийск. Самолет Utair вышел из строя перед взлетом. Представители авиакомпании подтвердили инцидент и разрешили вопросы с пассажирами. В сентябре были отмечены несколько случаев задержек авиарейсов компании по техническим причинам. В одном из случаев в воздухозаборник лайнера попала птица.

#Новости#Utair#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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