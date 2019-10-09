Навальный выигрывает от объявления ФБК иностранным агентом

Теперь ФБК не может публиковать опросы по выборам, однако это не мешает самому Навальному делать подобные выкладки в соцсетях. Политолог Илья Гращенков отмечает, что данный статус был придуман для клейма на «врагов режима». Но подобная формулировка «скорее играет в плюс Навальному» и получается обратный эффект. Ситуацию с решением Минюста прокомментировали в Кремле.