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Навальный выигрывает от объявления ФБК иностранным агентом

9 октября 2019, 14:03
Фото: Википедия
После объявления ФБК иностранным агентом политологи отметили, что это может сыграть на руку Навальному. Журналисты Новых известий отмечают, что это не помешает Фонду борьбы с коррупцией вести свою деятельность.

Теперь ФБК не может публиковать опросы по выборам, однако это не мешает самому Навальному делать подобные выкладки в соцсетях. Политолог Илья Гращенков отмечает, что данный статус был придуман для клейма на «врагов режима». Но подобная формулировка «скорее играет в плюс Навальному» и получается обратный эффект. Ситуацию с решением Минюста прокомментировали в Кремле.

9 октября новость о включении ФБК в список иноагентов поднялась на третье место в агрегаторе Яндекс.Новости.

В настоящее время «Левада-центр» тоже является иностранным агентом, но в последние годы количество цитат их исследований в российских СМИ только выросло.

#Новости#Алексей Навальный#Политика#Александр Мязин
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