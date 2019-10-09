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Марийский НПЗ не сумел взыскать с АНПЗ 3,3 млрд рублей из-за ошибок в документах

9 октября 2019, 06:13
Фото: Pixabay
Многомиллиардный иск к тюменскому предприятию оставили без движения. Марийский НПЗ не стал переписывать заявление.
Сюжет
Тюмень

В Арбитражном суде Марий Эл принято решение о возвращении иска Марийскому нефтеперерабатывающему заводу. Предприятие требовало с Антипинского НПЗ 3,3 млрд рублей в рамках исполнения обязательств по договорам поставки товаров. Как сказано в определении суда от 8 октября, исковое заявление было составлено «с существенным нарушением требований арбитражного процессуального законодательства к его форме и содержанию». Истец не предпринял попыток исправления ошибок в установленный срок до 7 октября.

Определение суда может быть обжаловано в течение месяца. Также у истца есть право подать заявление повторно.

Марийский НПЗ входит в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова – бывшего собственника Антипинского НПЗ. Марийское предприятие летом приостанавливало прием нефти. По официальной версии, из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений. В 2018 году ООО «Марийский НПЗ» показало убытки в 1,9 млрд рублей.

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