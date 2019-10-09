Марийский НПЗ не сумел взыскать с АНПЗ 3,3 млрд рублей из-за ошибок в документах

В Арбитражном суде Марий Эл принято решение о возвращении иска Марийскому нефтеперерабатывающему заводу. Предприятие требовало с Антипинского НПЗ 3,3 млрд рублей в рамках исполнения обязательств по договорам поставки товаров. Как сказано в определении суда от 8 октября, исковое заявление было составлено «с существенным нарушением требований арбитражного процессуального законодательства к его форме и содержанию». Истец не предпринял попыток исправления ошибок в установленный срок до 7 октября.