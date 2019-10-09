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Из Тобольска хотят сделать город-сад

9 октября 2019, 05:52
Фото: 1Mi
Доцент ТюмГУ Татьяна Мирюгина заявила о необходимости активнее развивать ресурсы «зеленых зон» Тобольска.

По мнению ученых Тюменского государственного университета, это позволило бы перейти от идеи «сада в городе» к идее «город в саду». Однако для этого нужно не только создавать новые зелененные территории, но и бережно относится к существующему парковому наследию.

Татьяна Мирюгина также рассказала о проекте реконструкции «Аптекарского сада», согласно которому он, в результате запланированных работ, сохранит исторический облик. Для этого тюменские ученые собираются подбирать растения с учетом архивных данных. Тем более, что первые упоминания городского сада датируются началом 1810 года.

В настоящее время Тобольск является лидером среди малых городов страны по количеству парков, памятников и скверов, которых в общей сложности насчитывается более 30.

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