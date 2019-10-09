Из Тобольска хотят сделать город-сад

По мнению ученых Тюменского государственного университета, это позволило бы перейти от идеи «сада в городе» к идее «город в саду». Однако для этого нужно не только создавать новые зелененные территории, но и бережно относится к существующему парковому наследию.
Татьяна Мирюгина также рассказала о проекте реконструкции «Аптекарского сада», согласно которому он, в результате запланированных работ, сохранит исторический облик. Для этого тюменские ученые собираются подбирать растения с учетом архивных данных. Тем более, что первые упоминания городского сада датируются началом 1810 года.
В настоящее время Тобольск является лидером среди малых городов страны по количеству парков, памятников и скверов, которых в общей сложности насчитывается более 30.