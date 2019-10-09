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Естественная убыль населения в России продлится до 2023 года

9 октября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Эксперты Минэкономразвития прогнозируют естественную убыль населения России до 2023 года. Этот показатель повлияет на экономику страны.
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Дети

Постепенно численность женщин репродуктивного возраста (20-34 года) снижается. Сокращается число экономически активного населения. Чиновники ожидают изменение ситуации к 2024 году.

По данным Новых известий, росту рождаемости не способствуют ни льготы для семей, ни нацпроект «Демография». Между тем на эти цели зарезервировано до 2024 года 4 трлн рублей. Коэффициент рождений первого ребенка в 2018 году упал до самого низкого значения за 20 лет – 0,66. Более того, по данным экономистов большинство бедных семей в РФ имеют хотя бы одного ребенка.

В прошлом году естественная убыль ускорилась на 20%. За 6 месяцев 2019 года число родившихся детей снизилось на 68 тыс. При этом снижается миграция из других стран.

#Новости#Нацпроекты#Дети#Александр Мязин#Политика
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