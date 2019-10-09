Естественная убыль населения в России продлится до 2023 года

По данным Новых известий, росту рождаемости не способствуют ни льготы для семей, ни нацпроект «Демография». Между тем на эти цели зарезервировано до 2024 года 4 трлн рублей. Коэффициент рождений первого ребенка в 2018 году упал до самого низкого значения за 20 лет – 0,66. Более того, по данным экономистов большинство бедных семей в РФ имеют хотя бы одного ребенка.