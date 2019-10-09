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Будь там, где тебя ждут! ВСК предлагает клиентам услугу «Яндекс.Такси» в подарок

9 октября 2019, 12:03
Фото: пресс-служба САО «ВСК»
Всем клиентам, оформившим полис каско в период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года по тарифным планам «Каско классика» или «Уверенный», а также осуществившим пролонгацию действующего полиса каско по этим тарифным планам, предоставляется услуга такси «Яндекс.Такси».
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Тюмень

Страховой продукт «Каско классика» включает традиционное страхование автомобиля с возможностью выбрать любые параметры, с помощью которого автовладелец сможет обеспечить себя и свой автомобиль полной защитой.

Фото: пресс-служба САО «ВСК»

Для опытных водителей, которые не готовы покупать классический полис каско, ВСК запустила уникальное предложение на рынке автострахования, флагман продуктовой линейки каско - продукт «Уверенный». По сути, это полное каско, но только на один страховой случай. При этом экономия составляет сразу 30%. После страхового случая водитель может расширить действие полиса еще на один убыток либо перевести его в состояние полного классического каско.

Услуга «Яндекс.Такси» в подарок предоставляется одноразово в течение действия договора страхования, оформленного в период акции. Услуга предоставляется в случае наступления страхового события, при направлении САО «ВСК» автомобиля клиента на ремонт.

Фото: пресс-служба САО «ВСК»

«Будь там, где тебя ждут! Этот слоган был выбран не случайно. Мы заботимся о комфорте наших клиентов и стремимся к максимально быстрому и удобному урегулированию страховых событий. Для нас важно, чтобы клиент не только экономил время, но и не менял свой привычный образ жизни из-за наступления страхового случая», - рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаци и PR Элеонора Марталлер.

Подробнее на сайте ВСК.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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