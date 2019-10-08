В Тюмени 80-летней участнице потасовки грозит до 2 лет колонии

Соседки, проживающие в доме по улице Харьковской, давно испытывали друг к другу личную неприязнь. В итоге многолетняя вражда привела одну из них к травмам, а другую – в полицию.
Встретившись в очередной раз на лестничном проходе, противоборствующие стороны перешли к выяснению отношений силовым методом. Одна из женщин толкнула другую. Упавшая участница конфликта сломала руку и получила другие травмы.
Участковый, прибывший на место происшествия, доставил 80-летнюю пенсионерку в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Женщина отпущена под подписку о невыезде.