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В Тюмени 80-летней участнице потасовки грозит до 2 лет колонии

8 октября 2019, 08:49
Фото: Наш город / 1Mi
Неприязненные отношения двух дам почтенного возраста закончились конфликтом и вытекающим из него уголовным делом.
Сюжет
Полиция

Соседки, проживающие в доме по улице Харьковской, давно испытывали друг к другу личную неприязнь. В итоге многолетняя вражда привела одну из них к травмам, а другую – в полицию.

Встретившись в очередной раз на лестничном проходе, противоборствующие стороны перешли к выяснению отношений силовым методом. Одна из женщин толкнула другую. Упавшая участница конфликта сломала руку и получила другие травмы.

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Участковый, прибывший на место происшествия, доставил 80-летнюю пенсионерку в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Женщина отпущена под подписку о невыезде.

#Новости#Криминал#Общество#Полиция#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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