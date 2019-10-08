В рамках нацпроектов в области появятся еще больше школ и детсадов

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в селе Шорохово будет капитально отремонтирован детский сад «Радуга», который посещают более 150 детей.
Здание было построено в 1987 году и ему требуется серьезная реставрация. Согласно проектной документации, в детском саду проведут капитальные строительные и отделочные работы фасада, входных групп и внутренних помещений. Будет проведена замена систем водо- и электроснабжения, сантехнического оборудования. Также планируется монтаж систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации и работы по благоустройству территории.
В селе Исетское до конца 2019 года будут завершено строительство детского сада «Солнышко» общей площадью более 2,6 тыс. кв.м. На сегодняшний день уже возведен фундамент, несущие наружные и внутренние стены, смонтирована кровля.
На строительство детсада в Исетском средства выделены из областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Демография».
Глава региона осмотрел строящийся объект во время своей рабочей поездки в Исетский район и отметил, что правительство региона предпринимает все возможное, чтобы в детсадах ребятам было комфортно и интересно, а воспитатели могли в полной мере реализовать свои педагогические и творческие идеи.
«В рамках национальных проектов в регионе строятся новые детские сады и школы. Совсем недавно два новых детских сада открылись в областной столице, до конца года планируется открытие детсадов в Тобольске и Исетском», – подчеркнул Александр Моор.