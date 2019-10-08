В рамках нацпроектов в области появятся еще больше школ и детсадов

Глава региона осмотрел строящийся объект во время своей рабочей поездки в Исетский район и отметил, что правительство региона предпринимает все возможное, чтобы в детсадах ребятам было комфортно и интересно, а воспитатели могли в полной мере реализовать свои педагогические и творческие идеи.