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Новый тюменский прокурор рассказал о приоритетах в своей работе

8 октября 2019, 13:13
Фото: Прокуратура Тюменской области
В Тюмени заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин представил нового руководителя прокуратуры Тюменской области Владислава Московских.
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Тюмень

Новый прокурор назначен на должность Указом Президента России 30 сентября 2019 года на пятилетний срок. В областной столице Владислав Московских был представлен коллективу прокуратуры области, представителям органов власти, судейского сообщества, правоохранительных и контролирующих органов региона.

В своем обращении к коллективу прокурор области обозначил приоритетные направления в работе. Среди них: защита социальных прав граждан, контроль за расходованием бюджетных средств при реализации нацпроектов и других целевых программ, борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом.

Напомним, Московских В.В. в органах прокуратуры начал свою службу в 2002 году, последовательно занимал должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора, заместителя прокурора, прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга. В 2016 году возглавил прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа.

#Новости#Прокуратура#Общество#Тюмень#Виктория Ахремчук
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