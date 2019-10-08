Новый тюменский прокурор рассказал о приоритетах в своей работе

В своем обращении к коллективу прокурор области обозначил приоритетные направления в работе. Среди них: защита социальных прав граждан, контроль за расходованием бюджетных средств при реализации нацпроектов и других целевых программ, борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом.