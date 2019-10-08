Новый тюменский прокурор рассказал о приоритетах в своей работе

Новый прокурор назначен на должность Указом Президента России 30 сентября 2019 года на пятилетний срок. В областной столице Владислав Московских был представлен коллективу прокуратуры области, представителям органов власти, судейского сообщества, правоохранительных и контролирующих органов региона.
В своем обращении к коллективу прокурор области обозначил приоритетные направления в работе. Среди них: защита социальных прав граждан, контроль за расходованием бюджетных средств при реализации нацпроектов и других целевых программ, борьба с коррупцией, терроризмом и экстремизмом.
Напомним, Московских В.В. в органах прокуратуры начал свою службу в 2002 году, последовательно занимал должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора, заместителя прокурора, прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга. В 2016 году возглавил прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа.