Минпромторг: в России создается первая отечественная газовая турбина

К 2021 году в стране должен начаться серийный выпуск этих турбин на базе корпорации «Ростех».
Токарев уверен, что благодаря импортозамещению в турбиностроении Россия сможет превратиться в высокотехнологичную державу. Об этом сообщает vostokmedia.com.
В России идет реализация программы, направленной на модернизацию тепловых электростанций. Программа, рассчитанная на 2022 - 2031 годы, обойдется в 1,9 триллиона рублей. Она ориентирована на использование исключительно российского оборудования, чтобы отечественная энергетика освободилась от необходимости покупать турбины за границей. В настоящее время турбины большой мощности импортируются из западных стран или создаются в РФ по чужим технологиям. Россия до сих пор не наладила собственного серийного производства этих установок.
Но теперь отечественные конструкторы создали «нашу» турбину, которая уже прошла несколько успешных испытаний: в мае состоялись стендовые испытания ГТД-110, потом эксплуатация турбины велась на энергоблоке Ивановских ПГУ. На текущий момент ГТД-110М проработала три тысячи часов.
По словам Олега Токарева, в скором времени Россия запустит серийное производство этой турбины. Минпромторг уже начал отбирать потенциальных производителей для дальнейшего сотрудничества. В «Ростехе» предполагается сделать основную производственную базу, однако к работе будет привлечено много частных и государственных компаний. Специалисты создают еще два двигателя. В том случае, если три двигателя успешно пройдут все испытания, тогда можно будет говорить о серийном выпуске, подчеркнул Токарев.
Первую в РФ газовую железную турбину мощностью 110 МВт совместно создали конструкторы группы “Роснано”, ПАО «ОДК-Сатурн» и «Интер РАО». В ходе доработки турбины специалисты улучшили ее технические характеристики: мощность двигателя была увеличена со 110 до 115 МВт, КПД - с 35,5% до 37%, а в составе парогазовой установки - до 52%. С учетом текущих тарифов, такая установка может принести ощутимую прибыль.
Когда специалисты признают турбину эффективной и безопасной, а потом она еще некоторое время поработает на электростанции, тогда и начнется серийное производство установки, отметил зампред правления УК «Роснано» Юрий Удальцов.