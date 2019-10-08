Минпромторг: в России создается первая отечественная газовая турбина

По словам Олега Токарева, в скором времени Россия запустит серийное производство этой турбины. Минпромторг уже начал отбирать потенциальных производителей для дальнейшего сотрудничества. В «Ростехе» предполагается сделать основную производственную базу, однако к работе будет привлечено много частных и государственных компаний. Специалисты создают еще два двигателя. В том случае, если три двигателя успешно пройдут все испытания, тогда можно будет говорить о серийном выпуске, подчеркнул Токарев.