Главой администрации Ярковского района назначен Евгений Золотухин

Напомним, что в сентябре 2019 года в связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации района местная дума объявила о конкурсе. Для участия в нем свои документы подали Евгений Золотухин и Анатолий Зырянов. Рассмотрев документы, депутаты единогласно проголосовали за второго кандидата.