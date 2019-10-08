Главой администрации Ярковского района назначен Евгений Золотухин

Сегодня, 8 октября, на заседании думы Ярковского района было принято решение о назначении Евгения Золотухина главой районной администрации.
Напомним, что в сентябре 2019 года в связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации района местная дума объявила о конкурсе. Для участия в нем свои документы подали Евгений Золотухин и Анатолий Зырянов. Рассмотрев документы, депутаты единогласно проголосовали за второго кандидата.
Золотухин Евгений Михайлович родился в 1965 году в Тюмени, окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», работал инженером в совхозе «Лесной», агрофирме «Лесное». В 2001 году возглавил администрацию Созоновского муниципального образования Тюменского района. С 2010 года по настоящее время замещал должность главы администрации Армизонского района.