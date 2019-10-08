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Главой администрации Ярковского района назначен Евгений Золотухин

8 октября 2019, 13:16
Фото: Пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»
Его кандидатура была утверждена 8 октября на заседании районной думы.
Сюжет
Тюмень

Сегодня, 8 октября, на заседании думы Ярковского района было принято решение о назначении Евгения Золотухина главой районной администрации.

Напомним, что в сентябре 2019 года в связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации района местная дума объявила о конкурсе. Для участия в нем свои документы подали Евгений Золотухин и Анатолий Зырянов. Рассмотрев документы, депутаты единогласно проголосовали за второго кандидата.

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Золотухин Евгений Михайлович родился в 1965 году в Тюмени, окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», работал инженером в совхозе «Лесной», агрофирме «Лесное». В 2001 году возглавил администрацию Созоновского муниципального образования Тюменского района. С 2010 года по настоящее время замещал должность главы администрации Армизонского района.

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#Новости#Власть#Политика#Тюмень#Виктория Ахремчук
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