Эксперты рассказали, почему россияне не доверяют судебной системе

Адвокат Юлия Нитченко считает, что судьи в России выносят обвинительные приговоры чтобы не подводить «систему». По ее мнению, если суд вынесет оправдательный приговор, получится так, что целая группа людей (оперативники, следователь, прокурор) работали зря.
Профессор Национального исследовательского университета ВШЭ, заслуженный юрист РФ, бывший судья Мосгорсуда Сергей Анатольевич Пашин уверен, что если судья вынесет оправдательный приговор, то его заподозрят в коррупции. Кроме того, это испортит его отношения с прокурором, ФСБ и МВД.
Судебная система в России в первую очередь имеет цель охраны интересов государства, а вот интересы личности граждан защищаются по остаточному принципу, пояснил управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «Железников и партнёры» Александр Железников.
Генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов согласен с экспертами и напоминает, что в настоящее время суд - это просто определение виновного. В качестве примера он привел дело Устинова, при рассмотрении которого суд даже не пытался рассматривать доказательства, свидетельствующие в пользу подсудимого, сообщают Новые Известия.