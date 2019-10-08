Эксперты рассказали, почему россияне не доверяют судебной системе

Генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов согласен с экспертами и напоминает, что в настоящее время суд - это просто определение виновного. В качестве примера он привел дело Устинова, при рассмотрении которого суд даже не пытался рассматривать доказательства, свидетельствующие в пользу подсудимого, сообщают Новые Известия.