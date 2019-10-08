Александр Моор расширил программу газификации Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился включить в программу газификации региона на 2018-2022 годы дополнительно д. Коркино Упоровского района. Такое поручение он дал после личного приема граждан, во время которого к нему с просьбой обратилась жительница населенного пункта Марина Юрьевна. Женщина рассказала, что в настоящий момент в Коркинском сельском поселении проживают более тысячи человек. В настоящее время его территория остается не газифицированной. Как рассказала сельская жительница, в центральное отопление в Коркино угольное, в некоторых домах — печное. В свою очередь это приводит к большим затратам.
Александр Моор объяснил, что деревня Коркино не была включена в региональную программу газификации. Привлечь дополнительные внебюджетные средства стало возможным благодаря подписанному в 2019 году регуляторному соглашению о взаимодействии между ФАС РФ, правительством Тюменской области, компанией «Газпром газораспределение Север» и УК «Газпром межрегионгаз Север». Как отметил губернатор, если бы не было заключенного контракта, то перспектива обеспечения жителей деревни природным газом была бы не такой близкой.
- Коркино попало в программу газификации Тюменской области, газ у вас будет. Качество жизни людей существенно улучшается, когда населенный пункт газифицирован, да и сама территория становится инвестиционно привлекательнее, – отметил Александр Моор.
Напомним, что для газификации 330 домовладений запланировано строительство 17-километрового газопровода и внутрипоселковых газопроводов в Одино, Дробинина и Коркино. Сдать объект планируется в 2023 году.