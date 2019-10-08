Александр Моор расширил программу газификации Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился включить в программу газификации региона на 2018-2022 годы дополнительно д. Коркино Упоровского района. Такое поручение он дал после личного приема граждан, во время которого к нему с просьбой обратилась жительница населенного пункта Марина Юрьевна. Женщина рассказала, что в настоящий момент в Коркинском сельском поселении проживают более тысячи человек. В настоящее время его территория остается не газифицированной. Как рассказала сельская жительница, в центральное отопление в Коркино угольное, в некоторых домах — печное. В свою очередь это приводит к большим затратам.