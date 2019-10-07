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В рамках нацпроекта в шести районах Тюменской области отремонтировали дороги

7 октября 2019, 05:30
Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
В Тюменской области завершился ремонт дорог в шести муниципальных районах. Его проводили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Тюмень

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области рассказали, что речь идет о Абатском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Сладковском и Сорокинском районах, где завершен ремонт дорог общей протяженностью 58 километров.

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До конца года в регионе планируют привести в порядок более 500 километров дорог. В настоящее время дорожники ремонтируют мост через реку Ишим, подъезд к Викулово, где в ближайшем будущем появится освещение.

В планах местных властей отремонтировать в Тюменской области 34 объекта, в том числе и в областной столице. Протяженность этих участков составляет порядка 63 километров. К 1 января 2020 года ремонт будет завершен на 167 объектах.

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