В рамках нацпроекта в шести районах Тюменской области отремонтировали дороги

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области рассказали, что речь идет о Абатском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Сладковском и Сорокинском районах, где завершен ремонт дорог общей протяженностью 58 километров.
До конца года в регионе планируют привести в порядок более 500 километров дорог. В настоящее время дорожники ремонтируют мост через реку Ишим, подъезд к Викулово, где в ближайшем будущем появится освещение.
В планах местных властей отремонтировать в Тюменской области 34 объекта, в том числе и в областной столице. Протяженность этих участков составляет порядка 63 километров. К 1 января 2020 года ремонт будет завершен на 167 объектах.