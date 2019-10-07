Тюменский миллионер затеял тяжбу с курганским бухгалтером

Отметим, что основные активы Евгения Соснина также находятся на территории Курганской области. Однако предприниматель через ООО «Иском» владеет тюменским ООО «Сельстройкомплект», что позволило ему занять 85 место в рейтинге богатейших людей Тюмени по версии «Нашего города» с общей суммой активов в 291,5 млн рублей.