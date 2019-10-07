Тюменский миллионер затеял тяжбу с курганским бухгалтером

В Арбитражный суд Курганской области поступило исковое заявление от Евгения Соснина к Светлане Кузнецовой. Владелец тюменской фирмы ООО «Сельстройкомплект» намерен взыскать 76,4 тыс рублей по договорам аренды. Согласно определению суда, 64 тыс рублей составляет задолженность по арендной плате и 12,3 тыс рублей – неустойка.
Светлана Кузнецова является владелицей и руководителем курганской фирмы ООО «СК Главбух», занимающейся деятельностью в области бухгалтерского учета. Евгений Соснин в Тюмени занимается торговлей лесом, стройматериалами и сантехническим оборудованием.
Отметим, что основные активы Евгения Соснина также находятся на территории Курганской области. Однако предприниматель через ООО «Иском» владеет тюменским ООО «Сельстройкомплект», что позволило ему занять 85 место в рейтинге богатейших людей Тюмени по версии «Нашего города» с общей суммой активов в 291,5 млн рублей.