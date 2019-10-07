Тюменский и корейский бизнес развивают сотрудничество в рамках нацпроекта

По мнению директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонида Остроумова самыми перспективными направлениями в развитии тюменско-корейских торговых связей являются агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и деревообработка. Уже сейчас Тюменская область поставляет Республике Корея продукцию нефтехимических предприятий «СИБУР». Кроме того в Тюмени открыто почетное консульство Республики Корея во главе с Игорем Самкаевым, которое станет дополнительным стимулом в развитии двухсторонних партнерских отношений.