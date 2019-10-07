Тюменский и корейский бизнес развивают сотрудничество в рамках нацпроекта

На переговоры в Тюмень приехали шесть представителей корейских компаний разных сфер деятельности: производство теплового оборудования и гидравлических прессов, систем видеонаблюдения, информационных и коммуникационых технологий, а также кинобизнеса.
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Тюменской области работает центр поддержки экспорта. Правительство региона также готово оказать государственную поддержку для реализации совместных инвестиционных проектов.
По мнению директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонида Остроумова самыми перспективными направлениями в развитии тюменско-корейских торговых связей являются агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и деревообработка. Уже сейчас Тюменская область поставляет Республике Корея продукцию нефтехимических предприятий «СИБУР». Кроме того в Тюмени открыто почетное консульство Республики Корея во главе с Игорем Самкаевым, которое станет дополнительным стимулом в развитии двухсторонних партнерских отношений.
После завершения встречи представители тюменских и корейских компаний встретились в формате один на один и обсудили перспективы взаимовыгодного партнерства.