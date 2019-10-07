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Тюменский и корейский бизнес развивают сотрудничество в рамках нацпроекта

7 октября 2019, 10:30
Фото: admtyumen.ru
3 октября в Департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области состоялась рабочая встреча региональных предпринимателей с бизнесменами из Республики Корея, во время которой обсуждались перспективы развития тюменско-корейских экономических и торговых связей.

На переговоры в Тюмень приехали шесть представителей корейских компаний разных сфер деятельности: производство теплового оборудования и гидравлических прессов, систем видеонаблюдения, информационных и коммуникационых технологий, а также кинобизнеса.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Тюменской области работает центр поддержки экспорта. Правительство региона также готово оказать государственную поддержку для реализации совместных инвестиционных проектов.

По мнению директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонида Остроумова самыми перспективными направлениями в развитии тюменско-корейских торговых связей являются агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и деревообработка. Уже сейчас Тюменская область поставляет Республике Корея продукцию нефтехимических предприятий «СИБУР». Кроме того в Тюмени открыто почетное консульство Республики Корея во главе с Игорем Самкаевым, которое станет дополнительным стимулом в развитии двухсторонних партнерских отношений.

После завершения встречи представители тюменских и корейских компаний встретились в формате один на один и обсудили перспективы взаимовыгодного партнерства.

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