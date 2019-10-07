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Топ-3 Тюмени: Пропавший водитель, снесенный памятник и задержки зарплаты футболистам

7 октября 2019, 06:15
Фото: Наш город / 1Mi
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Тюмень

Мужчина на внедорожнике, пропавший из поля зрения родственников, вызвал большой интерес у тюменских читателей на прошлой неделе. Как выяснилось, это не единственный случай, когда исчезают мужчины, путешествующие на иномарках. Прочитать об этом можно в «Нашем городе».

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Поводом для активных дискуссий в медиапространстве также послужила новость о снесенном доме по улице Кирова, который, как оказалось, был памятником архитектуры со столетней историей. Кому и зачем это понадобилось, выяснил «Наш город».

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ФК «Тюмень» уже не первый сезон сталкивается с определенными сложностями. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС продолжает снимать с него очки. Причина в том, что руководство не выполняет решение Спортивного арбитражного суда. Корреспондент «Нашего города» разбирался в ситуации. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

#Новости#Памятники#Общество#Футбол#Тюмень#Виктория Ахремчук
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