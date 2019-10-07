Топ-3 Тюмени: Пропавший водитель, снесенный памятник и задержки зарплаты футболистам

Мужчина на внедорожнике, пропавший из поля зрения родственников, вызвал большой интерес у тюменских читателей на прошлой неделе. Как выяснилось, это не единственный случай, когда исчезают мужчины, путешествующие на иномарках. Прочитать об этом можно в «Нашем городе».