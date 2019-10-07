Страхование лицом к клиенту

«Эта конференция стала знаковой для страховой отрасли и показывает всю важность клиентоориентированного подхода в финансовом секторе, а также внимание, которое уделяет регулятор работе с потребителями страховых услуг. На протяжении почти тридцатилетней истории компании предоставление качественного клиентского сервиса и лояльность потребителей страховых услуг была и остается одной из главных стратегических задач ВСК. Мы рады, что Банк России организовал это мероприятие и предоставил возможность обмена опытом с коллегами. Уверена, лучшие практики будут внедряться компаниями, что увеличит доверие потребителей к страховой отрасли в целом», - рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.