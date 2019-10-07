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Обзор квартир с видом на набережную

7 октября 2019, 04:00
Фото: Строй Мир
ГК «СтройМир» приступила к строительству проекта, который станет настоящим украшением левого берега Туры.
Сюжет
Тюмень

Главной ценностью жилого комплекса «Ютта» станут квартиры, из которых будут открываться потрясающие панорамы на Тюменскую набережную. Давайте посмотрим на недвижимость с вдохновляющими видами на природный и городской ландшафт.

Вдохновляющие виды из окна

Не стоит думать, что видовые квартиры обязательно должны быть огромными пентхаусами или просторными трехкомнатными. Вся красота нашей набережной будет доступна даже в планировках с более скромными размерами.

Набережная будет доступна не только из окна — всего 10 минут, и вы уже неспешно прогуливаетесь вдоль реки, наблюдая за текущей водой, совершаете ежедневную пробежку или участвуете в ярких городских событиях.

Настоящий подарок будущим владельцам квартир в «Ютте» — полупанорамные окна с заниженными подоконниками (всего 60 см от пола). Благодаря такому решению прекрасные виды будут открываться из любого места в квартире.

Проект «Ютты»

Это два одноподъездных дома высотой в 17 этажей и закрытая придомовая территория.

Скандинавский стиль раскрывается в каждой детали — камерность и простор, практичность и экологичность будут отличать комплекс от других:

  • закрытый двор в натуральном экостиле с релакс-зонами и беседками;
  • уникальные холлы по дизайнерскому проекту и витражные панорамные входные группы;
  • в квартирах – увеличенные окна с заниженными подоконниками, лоджии и просторные ванные комнаты;
  • удобные планировки с большими кухнями-гостиными и нишами под шкафы-купе;
  • видовые квартиры на верхних этажах, выходящие на реку;
  • 10 минут до набережной;
  • помывочные для собак, колясочные в подъездах, входы на уровне земли.

Периметр проекта понравится будущим жителям своим уютом и безопасностью. Машин во дворе не будет — все парковочные места вынесены за пределы двора.

«СтройМир» уже начал продажи, поэтому купить квартиру с видом на набережную можно по стартовой цене и прилично сэкономить. Тем, кто мечтает о таких пейзажах из своего окна, стоит поторопиться. Вариантов квартир с видом на реку не так много, чтобы долго думать.

Вы можете найти для себя любой формат жилья — от студии до трехкомнатной. Цены на квартиры начинаются от 1 650 000 рублей. Застройщик также предлагает рассрочку 0%.

Познакомиться с жилым комплексом «Ютта» можно на stm72.ru.

За подробностями обращайтесь в отдел продаж (3452) 600-602.

ЖК «ЮТТА», ООО «Специализированный застройщик «Строй Мир». Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте www.stm72.ru и по адресу: ул. Максима Горького, 76, оф. 427. Рассрочку 0% без переплат предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Строй Мир» при условии внесения первоначального взноса 50% от стоимости квартиры, оставшаяся сумма разбивается равными платежами до 30.11.2021 г. Не является публичной офертой.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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