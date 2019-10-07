Обзор квартир с видом на набережную

Главной ценностью жилого комплекса «Ютта» станут квартиры, из которых будут открываться потрясающие панорамы на Тюменскую набережную. Давайте посмотрим на недвижимость с вдохновляющими видами на природный и городской ландшафт.
Не стоит думать, что видовые квартиры обязательно должны быть огромными пентхаусами или просторными трехкомнатными. Вся красота нашей набережной будет доступна даже в планировках с более скромными размерами.
Набережная будет доступна не только из окна — всего 10 минут, и вы уже неспешно прогуливаетесь вдоль реки, наблюдая за текущей водой, совершаете ежедневную пробежку или участвуете в ярких городских событиях.
Настоящий подарок будущим владельцам квартир в «Ютте» — полупанорамные окна с заниженными подоконниками (всего 60 см от пола). Благодаря такому решению прекрасные виды будут открываться из любого места в квартире.
Это два одноподъездных дома высотой в 17 этажей и закрытая придомовая территория.
Скандинавский стиль раскрывается в каждой детали — камерность и простор, практичность и экологичность будут отличать комплекс от других:
Периметр проекта понравится будущим жителям своим уютом и безопасностью. Машин во дворе не будет — все парковочные места вынесены за пределы двора.
«СтройМир» уже начал продажи, поэтому купить квартиру с видом на набережную можно по стартовой цене и прилично сэкономить. Тем, кто мечтает о таких пейзажах из своего окна, стоит поторопиться. Вариантов квартир с видом на реку не так много, чтобы долго думать.
Вы можете найти для себя любой формат жилья — от студии до трехкомнатной. Цены на квартиры начинаются от 1 650 000 рублей. Застройщик также предлагает рассрочку 0%.
За подробностями обращайтесь в отдел продаж (3452) 600-602.
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