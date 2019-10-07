Обзор квартир с видом на набережную

«СтройМир» уже начал продажи, поэтому купить квартиру с видом на набережную можно по стартовой цене и прилично сэкономить. Тем, кто мечтает о таких пейзажах из своего окна, стоит поторопиться. Вариантов квартир с видом на реку не так много, чтобы долго думать.