Неправильный диагноз: в Тюмени завершено расследование обстоятельств гибели ребенка

Как установило следствие, обвиняемая, врач-стажер вела прием в медучреждении. Вечером в приемное отделение был доставлен 12 - летний мальчик. Ребенка мучили боли в животе. Обвиняемая, проявив небрежность, неправильно диагностировала симптомы аппендицита. Врач отказала прибывшим маме с ребенком в госпитализации. Вместо этого она рекомендовала им наблюдение у педиатра, на следующий день мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, 7 мая 2018 года ребенок скончался.