Неправильный диагноз: в Тюмени завершено расследование обстоятельств гибели ребенка

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32 – летней врача-стажера одной из областных больниц. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Как установило следствие, обвиняемая, врач-стажер вела прием в медучреждении. Вечером в приемное отделение был доставлен 12 - летний мальчик. Ребенка мучили боли в животе. Обвиняемая, проявив небрежность, неправильно диагностировала симптомы аппендицита. Врач отказала прибывшим маме с ребенком в госпитализации. Вместо этого она рекомендовала им наблюдение у педиатра, на следующий день мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, 7 мая 2018 года ребенок скончался.
Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно полученному заключению, обвиняемая допустила дефекты диагностики и организационно – тактических мероприятий, спровоцировавшие развитие болезни. Уголовное дело направлено в суд.