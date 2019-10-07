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Неправильный диагноз: в Тюмени завершено расследование обстоятельств гибели ребенка

7 октября 2019, 12:16
Фото: Наш город / 1Mi
Врач одной из областных больниц не точно оценила анамнез и клиническую картину заболевания 12-летнего мальчика, в связи с чем вовремя не был диагностирован аппендицит.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32 – летней врача-стажера одной из областных больниц. Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как установило следствие, обвиняемая, врач-стажер вела прием в медучреждении. Вечером в приемное отделение был доставлен 12 - летний мальчик. Ребенка мучили боли в животе. Обвиняемая, проявив небрежность, неправильно диагностировала симптомы аппендицита. Врач отказала прибывшим маме с ребенком в госпитализации. Вместо этого она рекомендовала им наблюдение у педиатра, на следующий день мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, 7 мая 2018 года ребенок скончался.

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Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно полученному заключению, обвиняемая допустила дефекты диагностики и организационно – тактических мероприятий, спровоцировавшие развитие болезни. Уголовное дело направлено в суд.

#Новости#Медицина#Общество#Следствие#Тюмень#Виктория Ахремчук#Происшествия
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