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Мошенники не оставляли тюменца в покое пока он не перевел им 1 млн рублей

7 октября 2019, 03:40
Фото: 1Mi
Житель города Тюмени обратился с заявлением в полицию о том, что стал жертвой мошенников. Из-за них он потерял 1 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал тюменцу, что злоумышленники взломали базу данных, похитили информацию о счетах клиентов и теперь могут завладеть хранящимися на банковских картах деньгами. Тюменец не поверил звонившему и бросил трубку, решив, что это звонил мошенник.

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День спустя ему на мобильный телефон поступил еще один звонок, на этот раз звонивший представился сотрудником одной из силовых структур, который рассказал, что информация о взломе базы данных достоверна и ряд клиентов банка лишились средств. После этого звонивший попрощался и перед эти посоветовал перевести тюменцу деньги на другую карту.

Вскоре потерпевшему вновь позвонили, тюменцу предложили обезопасить свои деньги и перевести их на другие счета, а также назвали реквизиты. Мужчина так и сделал. О том, что он стал жертвой мошенников он понял тогда, когда было уже поздно.

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