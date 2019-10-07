Мошенники не оставляли тюменца в покое пока он не перевел им 1 млн рублей

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал тюменцу, что злоумышленники взломали базу данных, похитили информацию о счетах клиентов и теперь могут завладеть хранящимися на банковских картах деньгами. Тюменец не поверил звонившему и бросил трубку, решив, что это звонил мошенник.
День спустя ему на мобильный телефон поступил еще один звонок, на этот раз звонивший представился сотрудником одной из силовых структур, который рассказал, что информация о взломе базы данных достоверна и ряд клиентов банка лишились средств. После этого звонивший попрощался и перед эти посоветовал перевести тюменцу деньги на другую карту.
Вскоре потерпевшему вновь позвонили, тюменцу предложили обезопасить свои деньги и перевести их на другие счета, а также назвали реквизиты. Мужчина так и сделал. О том, что он стал жертвой мошенников он понял тогда, когда было уже поздно.