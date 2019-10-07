Мошенники не оставляли тюменца в покое пока он не перевел им 1 млн рублей

День спустя ему на мобильный телефон поступил еще один звонок, на этот раз звонивший представился сотрудником одной из силовых структур, который рассказал, что информация о взломе базы данных достоверна и ряд клиентов банка лишились средств. После этого звонивший попрощался и перед эти посоветовал перевести тюменцу деньги на другую карту.