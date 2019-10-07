Лаки для ногтей могут влиять на репродуктивную функцию у женщин

По информации инженера-исследователя института им. Н. Д. Зелинского, вещества в лаке могут провоцировать онкологию, химическое отравление и другие негативные эффекты на организм женщины. По некоторым данным, дибутилфталат оказывает влияние на репродуктивную функцию. При нанесении лака под воздействием ультрафиолетовой лампы резко возрастает концентрация вредных веществ в воздухе, это может привести к бронхиту. Последствия применения данной продукции может проявиться через несколько лет, сообщает НТВ.