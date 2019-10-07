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Лаки для ногтей могут влиять на репродуктивную функцию у женщин

7 октября 2019, 12:10
Фото: pixabay.com
Специалисты призывают быть осторожными при использовании лака для ногтей. Основным ингредиентом смеси является формальдегид. толуол и дибутилфталат.
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Тюмень

По информации инженера-исследователя института им. Н. Д. Зелинского, вещества в лаке могут провоцировать онкологию, химическое отравление и другие негативные эффекты на организм женщины. По некоторым данным, дибутилфталат оказывает влияние на репродуктивную функцию. При нанесении лака под воздействием ультрафиолетовой лампы резко возрастает концентрация вредных веществ в воздухе, это может привести к бронхиту. Последствия применения данной продукции может проявиться через несколько лет, сообщает НТВ.

В качестве пигментов производители используют слюду, силикаты, диоксид титана, оксихлорид висмута. При этом многие владельцы косметических салонов производят лаки самостоятельно. Врачи рекомендуют брать продукцию с надписями 3-FREE или 5-FREE.

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#Новости#Химическая промышленность#Общество#Здоровье#Тюмень#Александр Мязин
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