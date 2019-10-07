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150 нейрохирургов из нескольких стран приедут в Тюмень для нескольких операций

7 октября 2019, 12:58
Фото: pixabay.com
В Тюмени с 8 по 12 октября соберутся нейрохирурги из России, Китая и Бразилии. 150 специалистов проведут обмен опытом в лечении эпилепсии, травм черепа и рассмотрят новые технологии в работе.
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Тюмень

Будет проведено несколько операций эндоскопической нейрохирургии. Основные мероприятия пройдут в тюменском ФЦН. Здесь с 2016 года действует кафедра нейрохирургии МГМУ им. И.М.Сеченова.

Отмечается, что практические знания позволят улучшить качество проводимых операций и подготовить специалистов к более сложным хирургическим вмешательствам. На заседании примет участие сопредседатель Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов и другие официальные лица.

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#Новости#Хирургия#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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