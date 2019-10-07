150 нейрохирургов из нескольких стран приедут в Тюмень для нескольких операций

Будет проведено несколько операций эндоскопической нейрохирургии. Основные мероприятия пройдут в тюменском ФЦН. Здесь с 2016 года действует кафедра нейрохирургии МГМУ им. И.М.Сеченова.
Отмечается, что практические знания позволят улучшить качество проводимых операций и подготовить специалистов к более сложным хирургическим вмешательствам. На заседании примет участие сопредседатель Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов и другие официальные лица.
В Тюмени робот «Da Vinci» принял участие в операции. У 28-летней пациентки образовалась опухоль языка, но благодаря своевременному вмешательству пациентка сможет разговаривать как раньше.