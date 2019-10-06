Два года колонии грозит тюменцу за езду в состоянии алкогольного опьянения

Причина остановки не называется, однако, по данным Госавтоинспекции по региону, от водителя исходил запах спиртного. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.