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Два года колонии грозит тюменцу за езду в состоянии алкогольного опьянения

6 октября 2019, 04:33
Фото: 1Mi
Сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Заводоуковский» остановили автомобилиста, который управлял автомобилем будучи пьяным.
Сюжет
Тюмень

Причина остановки не называется, однако, по данным Госавтоинспекции по региону, от водителя исходил запах спиртного. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

С учетом этого на него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тюменцу за нарушение закона грозит до двух лет колонии.

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