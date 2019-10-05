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В Тюмени улицу Революции закрывают на ремонт до 22 ноября

5 октября 2019, 08:47
Фото: 1Mi
В областной столице на улице Революции с 10 октября по 22 ноября вводятся ограничения движения транспорта.
Сюжет
Тюмень

По данным городской управы, данный участок дороги закрывается на ремонт. В качестве путей объезда предлагаются улица Пышминская и Колхозная. По словам местных жителей, «теперь к местной гимназии вообще не подъехать нормально».

Автолюбителей просят обратить внимание на изменение в дорожной сети и заранее выбрать пути объезда.

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В Тюмени продолжается ремонт дорог. Между тем в сентябре в городе были отмечены 9-бальные пробки из-за перекрытых улиц и большого количества ДТП. На данный момент в городе действует 9 ограничений движения, хотя пару недель назад их количество достигало 23. Местные чиновники заявили о большом количестве жалоб тюменцев на многочисленные опоздания общественного транспорта в часы пик.

#Новости#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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