В Тюмени улицу Революции закрывают на ремонт до 22 ноября

В Тюмени продолжается ремонт дорог. Между тем в сентябре в городе были отмечены 9-бальные пробки из-за перекрытых улиц и большого количества ДТП. На данный момент в городе действует 9 ограничений движения, хотя пару недель назад их количество достигало 23. Местные чиновники заявили о большом количестве жалоб тюменцев на многочисленные опоздания общественного транспорта в часы пик.