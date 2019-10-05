Сотрудники «ПК «Молоко» сообщают о задержках зарплаты

Сообщается, что данная ситуация на заводе возникла из-за закредитованности и управленческих ошибках. Между тем в ПК «Молоко» официально сообщили, что задержек в выплатах нет. В региональном департаменте АПК отметили, что год назад организация снизила поголовье скота на 135 голов. Между тем объемы реализации сохранились на прежнем уровне. В 2018 году в компании работало 438 человек, а выручка сократилась на 241 млн рублей по сравнению с 2017 годом.