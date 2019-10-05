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Сотрудники «ПК «Молоко» сообщают о задержках зарплаты

5 октября 2019, 09:32
Фото: pixabay.com
Сотрудники «ПК «Молоко» в Нижней Тавде сообщают о задержках зарплаты. По данным URA.RU, некоторые работники не получают выплат уже три месяца.

Руководители производства обещают рассчитаться и просят подождать. На предприятии ощущается нехватка денежных средств. На данный момент работники получают несколько тысяч рублей раз в месяц. Последние выплаты были 12 сентября, на руки удалось получить 7 тыс. рублей аванса.

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Сообщается, что данная ситуация на заводе возникла из-за закредитованности и управленческих ошибках. Между тем в ПК «Молоко» официально сообщили, что задержек в выплатах нет. В региональном департаменте АПК отметили, что год назад организация снизила поголовье скота на 135 голов. Между тем объемы реализации сохранились на прежнем уровне. В 2018 году в компании работало 438 человек, а выручка сократилась на 241 млн рублей по сравнению с 2017 годом.

#Новости#Зарплата#Предприятия#Александр Мязин#Общество
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