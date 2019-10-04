Жителям России для полного счастья требуется зарплата в 161 тыс. рублей в месяц

В среднем эта цифра составила 161 тыс. рублей в месяц. При этом мужчина для полного счастья необходимо зарабатывать 181 тыс. рублей в месяц, женщина - 138 тыс. рублей в месяц.
Зарплаты в 118 тыс. рублей хватит для полного счастья молодежи до 24 лет, тем, кому за 35 лет, необходимо уже 172 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса, который проводил портал по поиску работы Superjob в период с 16 по 26 августа среди 2,5 тыс. респондентов.
Порядка 212 тыс. рублей в месяц для полного счастья требуется жителям Москвы, за столицей России в рейтинге следует Владивостока, где местные жители хотят зарабатывать не менее 205 тыс. рублей в месяц.
Самые низкие требования оказались у жителей Оренбурга, где для счастья, по словам местных жителей, требуется зарабатывать в месяц 115 тыс. рублей.