Жителям России для полного счастья требуется зарплата в 161 тыс. рублей в месяц

Зарплаты в 118 тыс. рублей хватит для полного счастья молодежи до 24 лет, тем, кому за 35 лет, необходимо уже 172 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса, который проводил портал по поиску работы Superjob в период с 16 по 26 августа среди 2,5 тыс. респондентов.