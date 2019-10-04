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Жителям России для полного счастья требуется зарплата в 161 тыс. рублей в месяц

4 октября 2019, 06:19
Фото: 1Mi
Социологи провели опрос и выяснили, сколько в среднем необходимо ежемесячно зарабатывать жителям России, чтобы быть счастливыми.

В среднем эта цифра составила 161 тыс. рублей в месяц. При этом мужчина для полного счастья необходимо зарабатывать 181 тыс. рублей в месяц, женщина - 138 тыс. рублей в месяц.

Зарплаты в 118 тыс. рублей хватит для полного счастья молодежи до 24 лет, тем, кому за 35 лет, необходимо уже 172 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса, который проводил портал по поиску работы Superjob в период с 16 по 26 августа среди 2,5 тыс. респондентов.

Порядка 212 тыс. рублей в месяц для полного счастья требуется жителям Москвы, за столицей России в рейтинге следует Владивостока, где местные жители хотят зарабатывать не менее 205 тыс. рублей в месяц.

Самые низкие требования оказались у жителей Оренбурга, где для счастья, по словам местных жителей, требуется зарабатывать в месяц 115 тыс. рублей.

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#Новости#Зарплата#Наиль Каримов#Общество
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