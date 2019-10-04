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В Тюмени снесли дом, построенный из ядовитых материалов и закопали обломки в грунт

4 октября 2019, 06:04
Фото: pixabay.com
Природоохранная прокуратура подвела итоги проверки сноса аварийных домов, в которых был утеплитель, выделяющий в воздух фенол-формальдегидную смолу.
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Тюмень

Речь идет о пяти двухэтажных домах по улице Октябрьская, некоторые жители которых умерли от рака кожи и дыхательных путей. Причиной этому стал опасный для здоровья человека полимер. В жилых зданиях концентрация фенола превышала норму в 9-10 десять раз.

Дома расселили в 2013 году, а позже снесли. Этим занималась компания «Интерфейсстрой», которая должна была подготовить земельный участок под строительство котельной.

Как выяснила прокуратура, обломки одного из снесенных домов были закопаны в землю, ущерб окружающей среде оценили в 1 млн рублей. При этом компания должна была вывезти опасный полимер на полигон. Это было сделано, но лишь со строительным мусором четырех из пяти домов.

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#Новости#Прокуратура#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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