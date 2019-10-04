В Тюмени снесли дом, построенный из ядовитых материалов и закопали обломки в грунт

Как выяснила прокуратура, обломки одного из снесенных домов были закопаны в землю, ущерб окружающей среде оценили в 1 млн рублей. При этом компания должна была вывезти опасный полимер на полигон. Это было сделано, но лишь со строительным мусором четырех из пяти домов.