В Тюмени снесли дом, построенный из ядовитых материалов и закопали обломки в грунт

Речь идет о пяти двухэтажных домах по улице Октябрьская, некоторые жители которых умерли от рака кожи и дыхательных путей. Причиной этому стал опасный для здоровья человека полимер. В жилых зданиях концентрация фенола превышала норму в 9-10 десять раз.
Дома расселили в 2013 году, а позже снесли. Этим занималась компания «Интерфейсстрой», которая должна была подготовить земельный участок под строительство котельной.
Как выяснила прокуратура, обломки одного из снесенных домов были закопаны в землю, ущерб окружающей среде оценили в 1 млн рублей. При этом компания должна была вывезти опасный полимер на полигон. Это было сделано, но лишь со строительным мусором четырех из пяти домов.