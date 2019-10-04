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В Аромашево пьяный отец зарубил щенка на глазах своих детей

4 октября 2019, 07:34
Фото: Наш город / 1Mi
Сельского жителя ждет суд. Его обвиняют в жестоком обращении с животным, совершенном в присутствии малолетнего.
Сюжет
Тюмень

В суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя села Аромашево.

Из материалов уголовного дела следует, что днем 12 июля 2019 года пьяный мужчина на глазах своих четверых малолетних детей три раза ударил топором щенка. Затем еще живого щенка он положил в пакет и выбросил в мусорный бак. От полученных ран животное скончалось. Проходившая мимо девочка, увидела окровавленного щенка и рассказала об этом матери, которая обратилась в полицию.

Как выяснилось, примерно за неделю до этого мужчина, будучи пьяным, избил односельчанина, у которого находился в гостях. Хозяин дома начал выпроваживать гостя, которому такой поворот событий не понравился. Тогда обвиняемый ударил хозяина кулаком в нос, после его оторвал от забора доску и уже ей продолжил бить хозяина по голову.

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Агрессора обвиняют в преступлениях по «Жестокое обращение с животным, совершенное в присутствии малолетнего» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

#Новости#Криминал#Суды#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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