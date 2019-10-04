В Аромашево пьяный отец зарубил щенка на глазах своих детей

Из материалов уголовного дела следует, что днем 12 июля 2019 года пьяный мужчина на глазах своих четверых малолетних детей три раза ударил топором щенка. Затем еще живого щенка он положил в пакет и выбросил в мусорный бак. От полученных ран животное скончалось. Проходившая мимо девочка, увидела окровавленного щенка и рассказала об этом матери, которая обратилась в полицию.