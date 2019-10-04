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Тюменские олигархи получат льготы на 5 млрд рублей до 2022 года

4 октября 2019, 13:42
Фото: pixabay.com
Губернатор Тюменской области представил на рассмотрение проект предоставления льгот на 2020-2022 годы для определенных региональных компаний. Общая сумма затрат составит 4,7 млрд рублей.
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Тюмень

В частности, «Запсибнетфехим» корпорации «Сибур» получит нулевую ставку по налогу на имущество организаций и «ТюменьЛогоЦентр» Шевчика — логистический центр «Пятерочки».

Подобные льготы получат компании производящие пиво «Очаково» и водки (завод «Бенат»). Определенные послабления получат организации по переработке нефти мощностью не менее 3 млн тонн в год (завод АНПЗ).

Между тем, прибыль холдинга «Сибур» в 2018 году составила 110 млрд рублей. При этом EBITDA увеличилась на 24,9%, до 201 млрд.

Отмечается, что проект закона предусматривает поддержку приоритетных отраслей экономики. Это должно способствовать обновлению производственных мощностей, сообщает Znak.com.

#Новости#Льготы#Олигархи#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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