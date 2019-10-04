Тюменские олигархи получат льготы на 5 млрд рублей до 2022 года

В частности, «Запсибнетфехим» корпорации «Сибур» получит нулевую ставку по налогу на имущество организаций и «ТюменьЛогоЦентр» Шевчика — логистический центр «Пятерочки».
Подобные льготы получат компании производящие пиво «Очаково» и водки (завод «Бенат»). Определенные послабления получат организации по переработке нефти мощностью не менее 3 млн тонн в год (завод АНПЗ).
Между тем, прибыль холдинга «Сибур» в 2018 году составила 110 млрд рублей. При этом EBITDA увеличилась на 24,9%, до 201 млрд.
Отмечается, что проект закона предусматривает поддержку приоритетных отраслей экономики. Это должно способствовать обновлению производственных мощностей, сообщает Znak.com.